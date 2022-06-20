На территории северодонецкого завода "Азот" находятся около 300 человек, которые хотят оттуда выбраться.

Об этом заявила вице-премьер, министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"Азот" - не "Азовсталь", там нет таких бомбоубежищ как на "Азовстали", мы пытались вывезти наших людей в Лисичанск. На сегодня там остаются около 300 человек. Мне известно, что есть небольшая часть людей, которые хотят выехать с "Азота", - рассказала вице-премьер.

Напомним, что четыре дня назад глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке уже невозможна из-за того, что в том районе не прекращаются артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов.

18 июня глава военной администрации заявил, что мирное население, которое скрывается в подвалах завода, и само отказывается от эвакуации.

Также "Страна" писала о том, что относительно эвакуации мирных жителей с территории завода могут вестись переговоры между украинской стороной и оккупантами.