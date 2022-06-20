Российские войска применяли против Украины более 210 видов вооружения, которое запрещено международными договорами. В основном, это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей в течение десятилетий после окончания боевых действий.

Об этом пишет газета The New York Times.

Из-за применения запрещенного оружия погибли и получили ранения мирные жители Украины, в том числе дети. Кроме того, были уничтожены критически важные объекты инфраструктуры, пишет газета.

"Масштабы свидетельств, собранных и каталогизированных The Times, показывают, что использование Россией этих видов оружия не было ограниченным. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны", - сообщает NYT.

Как пишет газета, специалисты изучили более 1000 снимков, сделанных ее фотожурналистами, работающими на местах в Украине, а также визуальные доказательства, представленные украинским правительством и военными ведомствами. Журналисты NYT выявили и классифицировали более 450 случаев обнаружения оружия или групп оружия в Украине. В общей сложности "было установлено более 2000 идентифицируемых боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми".

По данным издания, сотни единиц оружия были использованы для ударов по гражданским объектам или рядом с ними.

Некоторое запрещенное вооружение представляет большую опасность для мирного населения, в частности неуправляемые боеприпасы, которым не хватает точности. Их оккупанты выпускают из гаубиц Д-30 и РСЗО "Град".

Особую опасность представляют снаряды, которые разлетаются на большое количество осколков: осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО "Смерч".

Часто оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-3, а также маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к них дотронулись из-за неосторожности, пишет газета.

Вместе с тем, газета обнаружила визуальные доказательства более 120 ракет, бомб, снарядов и других боеприпасов в Украине, которые не взорвались или были брошены. По мнению экспертов, "это лишь вершина айсберга, надлежащая очистка от этого оружия займет годы".

Мы писали, как в Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Также сообщали, как Россия обстреляла Гуляйполе фосфорными боеприпасами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.