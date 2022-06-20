Больше всегоРФ выпустила кассетных снарядов. Скриншот из видео

Российские войска применяли против Украины более 210 видов вооружения, которое запрещено международными договорами. В основном, это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей в течение десятилетий после окончания боевых действий.

Об этом пишет газета The New York Times.

Из-за применения запрещенного оружия погибли и получили ранения мирные жители Украины, в том числе дети. Кроме того, были уничтожены критически важные объекты инфраструктуры, пишет газета.

"Масштабы свидетельств, собранных и каталогизированных The Times, показывают, что использование Россией этих видов оружия не было ограниченным. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны", - сообщает NYT.

Как пишет газета, специалисты изучили более 1000 снимков, сделанных ее фотожурналистами, работающими на местах в Украине, а также визуальные доказательства, представленные украинским правительством и военными ведомствами. Журналисты NYT выявили и классифицировали более 450 случаев обнаружения оружия или групп оружия в Украине. В общей сложности "было установлено более 2000 идентифицируемых боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми".

По данным издания, сотни единиц оружия были использованы для ударов по гражданским объектам или рядом с ними.

Некоторое запрещенное вооружение представляет большую опасность для мирного населения, в частности неуправляемые боеприпасы, которым не хватает точности. Их оккупанты выпускают из гаубиц Д-30 и РСЗО "Град".

Особую опасность представляют снаряды, которые разлетаются на большое количество осколков: осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО "Смерч".

Часто оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-3, а также маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к них дотронулись из-за неосторожности, пишет газета.

Вместе с тем, газета обнаружила визуальные доказательства более 120 ракет, бомб, снарядов и других боеприпасов в Украине, которые не взорвались или были брошены. По мнению экспертов, "это лишь вершина айсберга, надлежащая очистка от этого оружия займет годы".

Российские войска применяли против Украины более 210 видов запрещенного оружия

Российские войска применяли против Украины более 210 видов запрещенного оружия

Российские войска применяли против Украины более 210 видов запрещенного оружия

Российские войска применяли против Украины более 210 видов запрещенного оружия

Мы писали, как в Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Также сообщали, как Россия обстреляла Гуляйполе фосфорными боеприпасами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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