Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Мирное население, которое скрывается в подвалах завода "Азот" в Северодонецке, отказывается от эвакуации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят", - рассказал Гайдай.

По его словам, в ОВА попросили нацгвардейцев, чтобы они на всякий случай записали на видео свое общение с гражданскими, где они отказываются от выезда.

"У нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят", - отметил Гайдай.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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