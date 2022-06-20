Центр противодействия дезинформации СНБО косвенно подтвердил переговоры об эвакуации военных с "Азота"
Центр противодействия дезинформации при СНБО косвенно подтверждает факт переговоров по эвакуации военных из "Азота" в Северодонецке.
Там назвали дезинформацией сообщения "ЛНР" о том, что такие переговоры блокируются "иностранными наемниками".
Также в ЦПД признали факт нахождения в плену американского военного Александра Дрюке, о котором ранее писала американская пресса.
В Центре считают, что Россия используют его для манипуляций о "применении химического оружия" из-за опыта службы в химкорпусе армии США.
Также в СНБО называют дезинформацией сообщения в российской прессе насчет "заградотрядов" в украинской армии.
Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай заявил, что местные отказываются эвакуироваться с завода "Азот" в Северодонецке.
А немногим ранее он говорил, что вообще эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке уже невозможна.
Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.