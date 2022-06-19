В поселке Метелкино под Северодонецком, где в последние дни шли ожесточённые бои, в результате обстрелов сгорел конно-спортивный комплекс "Виртуоз". Все лошади погибли.

Об этом сообщает у себя на Facebook местная жительница Светлана Белова.

"Лошади сгорели. Прямое попадание в конюшню. Валерия Степаныча, тренера - не нашли, но говорят, что он выжил", - добавила девушка в другом посте.

Фото: Facebook/Светлана Белова

В мирное время этот клуб пользовался популярностью у жителей не только Северодонецка, но и многих близлежащих городов.

"Здесь можно покататься на лошадях среди живописной природы и получить уроки верховой езды. Клубом устраиваются походы на лошадях, организовывают экскурсии на конюшню и детские мероприятия. Сюда приезжают общаться с животными и активно проводить время, как новички, так и спортсмены-профессионалы", - писало о клубе местное издание.

Скриншот: Facebook/Светлана Белова

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.