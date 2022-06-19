Новый главнокомандующий британской армии, начальник Генштаба генерал Патрик Сандерс обратился с призывом к каждому действующему солдату, чтобы тот был готов к новой войне в Европе с российской армией в потенциальной Третьей мировой войне.

Как сообщает The Sun, предупреждение прозвучало в его первой речи с тех пор, как в этом месяце он стал начальником Генерального штаба.

"Сейчас наша насущная необходимость - создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы то поколение, которое должно снова подготовить армию к сражениям в Европе", - сказал Сандерс.

При этом в качестве начальника Генерального штаба Сандерс будет руководить самой маленькой армией Великобритании за последние 300 лет после того, как правительство в ближайшее время сократит ее численность до 73 000 человек. Армия также теряет около 800 бронемашин и 80 танков Challenger 2 несмотря на обещание Бориса Джонсона "не сокращать наши вооруженные силы ни в какой форме", напоминает The Sun.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае победы РФ начнется Третья мировая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.