В ночь с 20 на 21 июня американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что по данным украинских источников, предстоящая неделя будет решающей для Северодонецка и что российские силы сосредоточат войска и технику в этом районе.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Также в сводке Института говорится, что украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

"Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и безуспешное продвижение к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана", - пишет Институт.

Также эксперты организации предполагают, что российские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать эскалацию операций в Северодонецке-Лисичанске.

По информации организации, российские силы продолжали сосредотачиваться на сопротивлении дальнейшему продвижению украинских войск к северу от Харькова в сторону международной границы.

Также российские войска продолжают оборонительные операции на южном направлении.

"Активность украинских партизан продолжает осложнять усилия российских оккупационных "властей" по укреплению контроля над оккупированными территориями", - пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.