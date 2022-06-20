В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

Ситуацию на Луганском фронте он назвал очень тяжелой, добавив, что российские войска начинают широкомасштабное наступление в регионе.

"Они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", – заявил Гайдай.

Также он рассказал, что россияне наступают вдоль трассы Лисичанск - Бахмут, и находящиеся рядом с ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

"Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Количество жертв установить пока невозможно", – добавил он.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.