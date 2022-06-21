Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) "большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском".

Об этом он рассказал российскому блогеру Марку Фейгину.

По его словам, россияне планируют замкнуть тактическое окружение вокруг Золотого и Горского в Луганской области.

"И угроза совершенно реальная", - добавил он.

Советник главы ОП также сообщил, что россияне уже недалеко от трассы Бахмут - Лисичанск, в районе Берестового, откуда их "отбросили недалеко".

Арестович заявил, что у россиян сейчас превалирует "тактика нарезания окружений". И они находятся в нескольких шагах от оперативно-тактического окружения украинских войск в Луганской области. Однако, уточнил советник Ермака, "угроза есть, но окружения нет".

На вопрос, нужно ли выводить войска, пока кольцо не замкнулось, Арестович ответил, что решение принимает военное командование. Но "я бы, выполнив задачи по выматыванию противника, отвел войска на новую линию обороны", добавил он.

Впрочем, советник не исключил, что у военных "есть какой-то замысел". И заявил, что Зеленский дает командованию ВСУ "автономию в принятии решений".

Также Арестович заявил, что россияне обстреляли Харьков и Одессу в ответ на украинскую атаку Змеиного.

Ранее "Страна" писала об угрозе окружения ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.