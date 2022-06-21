После того как Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал ЛГБТ-сообщество "людьми с отклонениями", ЛГБТ-активисты потребовали его отставки с поста.

Сам Арестович прокомментировал "Стране" такое требование Киевпрайда.

"Так а что тут комментировать? То активисты то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю", - заявил Алексей Арестович в комментарии.

Отметим, что фраза "то активисты", скорее всего, касалась недавнего скандала с высказыванием Арестовича по поводу украинских активистов. Тогда он заявил, что все сферы, куда добираются общественные активисты, начинают ухудшаться. По его словам, украинские киберспорт, банкинг и инновации успешны, пока там нет активистов.

Также недавно советник главы Офиса президента заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику на временно занятых ею территориях, чем Украина. В качестве примера своих слов Алексей Арестович привел тот факт, что на занятых территориях российские власти сохраняют украинский язык в качестве государственного и только после "референдума" могут изменить этот статус.