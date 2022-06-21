Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который недавно снова выступил в поддержку русского языка, теперь атаковал украинских активистов.

В своем телеграм-канале он написал, что все сферы, куда добираются активисты, начинают ухудшаться.

Украинская культура впечатляет и захватывает, "пока туда не допустили активистов", пишет Арестович.

"В мире нет ни одного человека, который бы услышал украинскую музыку и не впечатлился, потому что там нет активистов", - добавил он.

Киберспорт, инновации, банкинг, электронные сервисы и ВСУ успешны в Украине, "пока там нет активистов".

"Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), дайте угадаю - мир желает его до беспамятства, или там уже успели появиться активисты?", - подытожил Арестович.

Напомним, Арестович ждёт удара по центрам принятия решений в Киеве после атаки газовых вышек в Черном море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.