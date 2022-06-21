Арестович назвал ЛГБТ-сообщество "людьми с отклонениями". ЛГБТ-активисты потребовали его отставки с поста
KyivPride (Организаторы киевских маршей в поддержку ЛГБТ) требует отставки Алексея Арестовича с поста советника президента Украины из-за его высказываний в отношении ЛГБТ.
Об этом пресс-служба KyivPride сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Организаторы привели цитату Арестовича о том, что ЛГБТ - это "люди с отклонениями", и признался, что относится к ним с сочувствием.
"Это мы к вам относимся с сочувствием. Потому что быть гомофобным русским миром в Украине - и есть девиация", - говорят в организации.
В организации напоминают, что сотни тех, кого Арестович записал в "люди с отклонениями", защищают Украину на фронте.
Там также запустили хэштег "УвольтеАрестовича".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "Стране" требования Киевпрайда уволить его после поста, где он назвал ЛГБТ людьми с отклонениями.
"Так а что тут комментировать? То активисты (видимо, намек на его слова с критикой украинских активистов - Ред.), то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю", — заявил Алексей Арестович.
Ранее сообщалось, что в Киеве открыли бесплатный приют для представителей ЛГБТ и их родственников.
Также мы писали, что мэр Днепра Филатов жестко раскритиковал Арестовича.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.