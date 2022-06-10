В столице Украины Киеве появилось место для ночлега представителей ЛГБТ-сообщества и их родственников.

Создатель приюта для геев и лесбиянок - общественная организация KyivPride.

Приют предназначен для тех, кто едет через Киев транзитом, а также тех, кто нуждается в жилье и у кого нет возможности остановиться за деньги.

Проживать в центре можно бесплатно, максимальный срок размещения - 14 суток.

Перед приездом нужно заранее заполнить специальную анкету. Ответ, положительный или отрицательный, приходит в течение 24 часов.

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