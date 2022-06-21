Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал призыв советника главы Офиса президента Алексея Арестовича к харьковчанам вывозить детей из городов.

Он говорит, что каждая семья должна для себя принять решение - следовать этому совету или нет.

"Что касается людей, что касается эвакуации, я повторю еще раз. Как мэр Харькова, как харьковчанин, я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне и руководстве области и города. Каждый из людей принимает за себя решение, остается он в Харькове или не остается. Если люди захотят - есть пути эвакуации - люди могут уехать в другое место. Поэтому каждый для себя обязан принять такое решение", - заявил Терехов.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рекомендовал харьковчанам вывозить детей из города, потому что бои вокруг Первой столицы и обстрелы - это надолго.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударили утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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