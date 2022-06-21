Российские оккупанты захватил Тошковку в Луганской области. Об этом сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко в эфире телемарафона.

По его словам, также была попытка пробить оборону между Долиной и Горским.

Контроль противника над Тошковкой и над Врубовкой (о ее взятии в "ЛНР" объявили на прошлой неделе) создает угрозу окружения для украинских войск в Горском и Золотом. Для того, чтобы замкнуть кольцо, российским войскам нужно еще взять села Мирная Долина и Рай-Александровка, в направлении которых они сейчас и пытаются наступать.

Как сообщалось, в районе Северодонецка ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.