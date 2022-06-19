И в российской, и в украинской армиях наблюдается упадок духа. Об этом сообщила в свежей сводке о ситуации в Украине разведка Британии.

Ведомство связывает это с затянувшимися тяжелыми боями в районе Северодонецка и постоянными артиллерийскими обстрелами, которые не приводят к значительным изменениям линии фронта. Впрочем, проявляются эти перепады настроений по-разному.

"В последние недели украинские войска, вероятно, дезертирствовали, однако боевой дух русских, скорее всего, остается особенно тревожным. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками", - пишет разведка.

Среди причин, деморализующих российских военных, разведка называет низкое качество руководства, слабую ротацию подразделений, весьма высокий уровень потерь, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.