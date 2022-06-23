Великобритания готова помочь в операции по разминированию одесского порта, чтобы высвободить заблокированные запасы продовольствия.

Такое заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон, сообщает CNN.

"Мы, безусловно, говорим с украинцами о том, что мы можем сделать в техническом отношении, чтобы помочь разминировать Одессу", - сказал Джонсон.

Напомним, что в Турции побывала глава МИД Британии Лиз Трасс, которая там обсуждала в том числе схему вывоза зерна из Украины.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что вопрос с разблокировкой поставок продовольствия может быть решен в ближайшие недели.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.