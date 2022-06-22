Конкретных договоренностей о проведении переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН по поводу вывоза зерна из украинских морских портов пока нет.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты", – сказал Николенко.

Он отметил, что принципиальным элементом украинской позиции по-прежнему остаются вопросы безопасности.

Ранее в Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции. На встрече обсуждали тему безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. А российский ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Турция в рамках переговоров о разблокировке черноморских портов Украины на первом этапе рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из Одессы.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину дал понять, что на предстоящих переговорах в Турции о зерне представителей Киева не будет.