В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, обсуждались вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов и подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря.

В министерстве России сказали, что стороны договорились продолжать консультации.

Как писала "Страна", турецкая газета Milliyet сообщила о подготовке встречи в Стамбуле представителей России, Украины, Турции и ООН. Встреча будет посвящена проблеме вывоза зерна из Украины. Вскоре после появления публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины. По его словам, переговоры на этот счет пройдут по линии Минобороны.

После этого советник главы Офиса Президента Алексей Арестович дал понять, что на предстоящих переговорах в Турции о зерне представителей Киева не будет. Тогда Арестович, комментируя эти переговоры, заявил, что эти страны "начинают о нас без нас разговаривать".