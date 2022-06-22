Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину дал понять, что на предстоящих переговорах в Турции о зерне представителей Киева не будет.

Арестович заявил, что "начинают о нас без нас разговаривать".

Между тем глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в среду отправляется в Турцию с целью обсудить пути помощи украинской стороне в вывозе зерна из Одессы.

Как писала "Страна", турецкая газета Milliyet сообщила о подготовке встречи в Стамбуле представителей России, Украины, Турции и ООН. Встреча будет посвящена проблеме вывоза зерна из Украины. Вскоре после появления публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины. По его словам, переговоры на этот счет пройдут по линии Минобороны, Владимир Путин в них участия не примет.

То есть Трасс летит в Турцию накануне этой встречи.

Также мы приводили комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова по поводу встречи. Он подтвердил информацию турецких медиа о том, что сейчас ведется подготовка к переговорам Украины, России, Турции и представителей ООН в Стамбуле по поводу вывоза зерна из Украины.