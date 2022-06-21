Глава МИД Великобритании летит в Турцию обсудить помощь в вывозе зерна из Одессы
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в среду отправляется в Турцию с целью обсудить пути помощи украинской стороне в вывозе зерна из Одессы.
Об этом Трасс сказала в своем выступлении в парламенте Великобритании, сообщает "Голос Америки".
По словам Трасс, на поиски решения проблемы остались считанные недели.
Как писала "Страна", турецкая газета Milliyet сообщила о подготовке встречи в Стамбуле представителей России, Украины, Турции и ООН. Встреча будет посвящена проблеме вывоза зерна из Украины. Вскоре после появления публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины. По его словам, переговоры на этот счет пройдут по линии Минобороны, Владимир Путин в них участия не примет.
То есть Трасс летит в Турцию накануне этой встречи.
Также мы приводили комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова по поводу встречи. Он подтвердил информацию турецких медиа о том, что сейчас ведется подготовка к переговорам Украины, России, Турции и представителей ООН в Стамбуле по поводу вывоза зерна из Украины.