Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" подтвердил информацию турецких медиа о том, что сейчас ведется подготовка к переговорам Украины, России, Турции и представителей ООН в Стамбуле по поводу вывоза зерна из Украины.

Однако, по его словам, о такой встрече как об окончательно решенном вопросе говорить пока рано.

"Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать - такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне", - сообщил Никифоров "Стране".

Как писала "Страна", о подготовке этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet. Вскоре после появления публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины. По его словам, переговоры на этот счет пройдут по линии Минобороны, Владимир Путин в них участия не примет.

Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Зеленского о том, что ведутся сложные переговоры о возобновлении работы украинских портов, однако прогресса в них достичь пока не удается.