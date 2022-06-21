На следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН о проблеме вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

"Инициированное при координации Турции начинание по доступу на мировые рынки зерна, заблокированного в украинском порту, близится к развязке. Ожидается, что встреча, в которой примут участие представители Украины, России и ООН, состоится в Стамбуле на следующей неделе, и механизм будет реализован на практике", - пишет издание.

Во встрече могут принять участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Газета добавила, что Эрдоган со вчерашнего дня провел трое переговоров по зерновому вопросу. Так, вчера он пообщался по телефону с генеральным секретарем ООН. При этом президент заявил, что продолжает прилагать усилия для экспорта украинского зерна через Черное море, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса. Он также подчеркнул, что продолжает добиваться возобновления мирных переговоров и завершения войны дипломатией.

Сегодня Эрдоган провел отдельный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины. По его словам, переговоры на этот счет пройдут по линии Минобороны, Владимир Путин в них участия не примет.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия предлагает вывозить украинское зерно через ее территорию из-за блокировки Россией черноморских портов Украины.

Также мы приводили заявление Владимира Зеленского о том, что ведутся сложные переговоры о возобновлении работы украинских портов, однако прогресса достичь пока не удается.