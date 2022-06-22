Турция рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из Одессы - СМИ
Турция в рамках переговоров по разблокировке черноморских портов Украины на первом этапе рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из Одессы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.
"На первом этапе рассматривается возможность открытия трех безопасных коридоров из четырех портов Одессы", - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что Киев, Москва и Анкара обсуждали предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы.
По предварительному плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.
Однако в Украине не подтвердили, что данная схема согласована.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
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