Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД Британии Лиз Трасс заявил, что не позволит доставлять в страну похищенное РФ зерно, однако если в Стамбуле будет достигнуто соглашение по ситуации с украинским зерном, то будут созданы центр управления и "безопасная зона за пределами территориальных вод Украины".

Об этом сообщает агентство Анадолу.

"В этой зоне суда, идущие в украинские порты, будут проверяться, чтобы убедиться, что они не несут оружие или что-то еще. На обратном пути, конечно, тоже все хотят убедиться, что корабли везут указанную продукцию", - заявил он.

Он также добавил, что это возможно лишь при достижении соглашения между всеми сторонами. По его словам, Турция ведет переговоры с ООН, а также с Украиной и Россией для достижения соглашения.

Впрочем, в МИД Украины заявили об отсутствии договоренностей о проведении переговоров по вывозу зерна.

Как писала "Страна", Турция рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из Одессы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.