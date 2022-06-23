Турция не позволит доставлять в страну зерно, похищенное Россией или любой другой страной, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, Анкара проводит расследование по этому поводу. Чавушоглу также заверил, что Турция крайне серьезно относится к заявлениям о краже украинского зерна.

Трасс заявила, что кризис с поставками украинского зерна крайне необходимо разрешить в течение следующего месяца, и предложила оказать в этом любую помощь.

Напомним, Украина обвиняет Россию в присвоении украинского зерна на захваченных территориях и в продаже его за рубеж. По информации журналистов, Россия за май украла украинского зерна на 2 млрд грн.

Также мы писали о том, что в ЕС призвали все страны мира не покупать у РФ зерно, похищенное в Украине.

Кроме того сообщалось, что на днях в Москве минобороны РФ и Турции обсудили вывоз украинского зерна.

Между тем, в МИД Украины заявили об отсутствии договоренностей о проведении переговоров по вывозу зерна.