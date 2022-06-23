Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен "стрелять себе в ногу", задерживая экспорт зерна и выразил намерение решать вопрос в ближайшие недели.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Лиз Трасс заявил, что если в Стамбуле будет достигнуто соглашение по ситуации с украинским зерном, то будут созданы центр управления и "безопасная зона за пределами территориальных вод Украины".

Но лишь при условии, если все стороны достигнут согласия.

Напомним, в Турции рассказали о схеме с "безопасной зоной" по вывозу зерна из украинских портов. Также мы сообщали, что по заявлению МИД, Турция не позволит доставлять в страну похищенное РФ зерно.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.