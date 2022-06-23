В захваченном противником Рубежном Луганской области от обстрелов загорелся элеватор. Местные жители приходят к нему с мешками, чтобы набрать зерна, поскольку с продуктами в городе дефицит.

Об этом пишут российские СМИ.

Элеватор вмещал 30 тонн зерна. Сообщается, что в 2020 году его открыла компания "Голден Агро".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на этой неделе российские военные безуспешно пытались провести разведку боем возле Рубежного Луганской области.

Ранее "Страна" публиковала видео тотально разрушенного Рубежного с высоты птичьего полета.

В середине мая появилось видео подрыва железнодорожного моста между городами Рубежное и Северодонецк.

Напомним, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.