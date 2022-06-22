Россияне пытаются окружить Золотое и Горское в Луганской области, причем с двойным захватом "горла".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, российские войска хотят сначала взять Золотое, а потом "замкнуть Горское, наступая от Мирной Долины на Рай-Александровку и от Врубовки на Рай-Александровку".

Арестович утверждает, что "ничего там у них не получится", потому что командование приняло необходимые меры.

То есть советник Ермака уже более оптимистичен, чем вчера, когда говорил, что ситуация в этом районе очень опасная.

Ранее он объяснил, куда и почему движутся российские войска на севере Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.