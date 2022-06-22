Советник главы Офиса президента Алексей Арестович советует киевлянам несколько следующих дней ходить в укрытия во время тревоги.

"Киевлянам еще раз очень настоятельно - не пренебрегайте сегодня и завтра ночью, а лучше до 25-26 июня сигналами воздушной тревоги. Я думаю, они должны попытаться расплатиться за то, что в Черном море произошло... Я думаю, возможен удар по центрам принятия решений", - заявил он, имея в виду украинские удары по газовым буровым.

На вопрос, а вызовут ли удары по Киеву ответные действия по российским таким центрам, Арестович ответил: "Нам есть, чем и как сделать им очень-очень больно. Если ставки поднимаются, то и мы готовы их поднимать".

Напомним, Арестович рассказал о продвижении ВСУ под Херсоном, до которого осталось 15 км .

Он также заявил, что россияне обстреляли Харьков и Одессу в ответ на украинскую атаку Змеиного.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.