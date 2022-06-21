Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сообщения о наступлении ВСУ под Херсоном, которые распространило командование "Юг".

Он назвал это "тактическими действиями". По его словам, украинские войска "резко подвинулись" в направлении трассы Николаев-Херсон и заняли Киселевку.

"Уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Посад-Покровского и Мирного", - сообщил Арестович.

Ранее линия фронта проходила в районе Посад-Покровского. То есть, ВСУ прошли порядка 12 километров.

При этом Арестович заявил, что "все непросто" и оставшиеся до Херсона 15 километров "можно идти полгода".

Также Арестович заявил, что россияне обстреляли Харьков и Одессу в ответ на украинскую атаку Змеиного.

В этом же интервью он рассказывал о проблемах украинской армии под Северодонецком и Лисичанском.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.