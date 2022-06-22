Российские войска двигаются на севере Харьковской области на Русскую Лозовую, Терновую и Рубежное.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, главная задача россиян на этом направлении не Харьков, а "не дать нашим войскам продолжать движение через Печенежское водохранилище" в сторону Волчанска и не позволить им перерезать пути снабжения изюмской группировки войск России.

Между тем, как писала "Страна", в Харькове и области не стихают обстрелы.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.