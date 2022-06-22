Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты области. За сутки в регионе погибли три человека, еще шестеро - ранены.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Минувшей ночью в Харькове от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Там повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров.

Утром 22 июня враг обстреливал Немышлянский район Харькова. Предварительно, три человека ранены.

В Золочеве Харьковской области из-за обстрела многоквартирного дома погиб мирный житель. Под завалами находятся, вероятно, еще двое человек.

Также двое человек погибли в Чугуеве, еще двое - ранены. Еще один раненый в Купянском районе области.

На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные удерживают оборону, добавил Синегубов.

Напомним, вчера сообщалось, что при обстрелах Харькова и области 21 июня погибли 15 человек.

Также мы писали, что Зеленский считает, что Россия собирает силы, чтобы атаковать Харьков и захватить Славянск.