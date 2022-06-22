Воздушное командование "Юг" вечером 20 июня сообщило о гибели четырех офицеров Одесской зенитно-ракетной бригады.

Сообщение опубликовано в Фейсбуке.

В Киевской и Харьковской областях провели в последний путь:

подполковника Сергея Мазина,

капитана Алексея Губина,

старшего лейтенанта Никиту Гапича,

лейтенанта Андрея Босюкова.

Сообщается, что они погибли, "выполняя боевую задачу". Других подробностей об их гибели нет.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.