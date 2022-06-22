В Киевской и Харьковской областях похоронили четырех офицеров зенитно-ракетной бригады
Воздушное командование "Юг" вечером 20 июня сообщило о гибели четырех офицеров Одесской зенитно-ракетной бригады.
Сообщение опубликовано в Фейсбуке.
В Киевской и Харьковской областях провели в последний путь:
- подполковника Сергея Мазина,
- капитана Алексея Губина,
- старшего лейтенанта Никиту Гапича,
- лейтенанта Андрея Босюкова.
Сообщается, что они погибли, "выполняя боевую задачу". Других подробностей об их гибели нет.
Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.