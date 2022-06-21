Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате российских обстрелов 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом градоначальник сообщил в Telegram.

"В результате сегодняшних обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили). Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых".

Напомним, утром во вторник 21 июня в Николаеве прогремело несколько громких взрывов.

Также россияне обстреляли Харьков с Одессой. При обстрелах Харькова и области 21 июня погибли 15 человек.

По словам советника главы Офиса президента, обстрелы стали ответом РФ на украинскую атаку острова Змеиного.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.