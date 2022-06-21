В Украине произошел ещё один скандал с сексом в публичном месте.

Николаевские Telegram-каналы публикуют видео, на котором якобы начальник участкового Николаевского районного управления полиции Петр Соловьев занимается сексом с одной из подчиненных в открытом бассейне.

В связи с инцидентом, полиция Николаева проводит расследование.

Несмотря на то, что скандал произошел тогда, когда полицейские не находились на службе, на время расследования оба фигуранта отстранены от работы. По результатам расследования главное управление полиции в Николаевской области будет решать, что делать с нарушителями морали.

Скриншот: Fcebook/Поліція Миколаївської області

Напомним, недавно был скандал с парочкой, которая занималась сексом на пляже в Одессе на виду у всех. Это может обернуться для них тюремным сроком до 4 лет за хулиганство (часть 2 ст. 296 УК Украины).

Спикер областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нарушителей общественного порядка одарили повестками в военкомат и они уже проходят медкомиссию. Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина - иностранный гражданин, а женщина не является военнообязанной.