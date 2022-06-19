Экс-заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил "Стране", что в Украине открыты уголовные производства по факту сексуального насилия над украинскими женщинами со стороны российских военных.

"Сегодня международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях военного конфликта. Сексуальное насилие по прежнему используется как метод ведения войны. Уже открыто 19 уголовных дел по факту изнасилования как минимум 14 женщин в Украине солдатами. Шесть случаев в Киевской, три в Херсонской, два в Запорожской, и по одному случаю изнасилования в Луганской, Харьковской и Черниговской областях", - сообщил Мамедов.

Он уточнил, что пять уголовных производств из 19 открыты после публикаций в СМИ.

"На сегодняшний день 12 уголовных производств находятся в СБУ, еще семь уголовных производств расследует полиция", - рассказал Мамедов.

Ранее "Страна" рассказывала, что постпред России в ООН покинул заседание из-за обвинений российских солдат в изнасилованиях.