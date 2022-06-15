Россия обустроила обучающий танковый полигон в Запорожской области, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В окрестностях села Новозлатополь Гуляйпольского района обнаружен учебный танковый полигон врага. Кроме того, известно о приезде российских военных и о том, что из Крыма прибыл поезд с цистернами с топливом", - пишет Куртев.

Однако, по его словам, нет данных о том, что оккупационные войска ведут подготовку к возможному наступлению в ближайшее время.

Он также сообщил, что за сутки по области совершили 34 обстрела из РСЗО "Град", "Смерч" и танков.

"За прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали две единицы личного состава врага и еще шесть единиц ранили. Кроме того, были уничтожены один танк, три боевых бронированных машины и три единицы автомобильной техники оккупантов. Также ликвидирован вражеский состав боеприпасов и два блиндажа противника", - рассказал Куртев.

Скриншот: Telegram/Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

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