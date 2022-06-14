В МВД сообщили об угрозе оккупации Славянска российскими войсками
Существует угроза оккупации Славянска российскими войсками. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив 24 каналу.
По его словам, россияне намерены наступать на Славянск от Изюма уже в ближайшее время.
"Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни. Вероятнее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт двигаться на окружение Славянска.
В то же время, другая группа захватчиков будет наступать от Лимана – то есть с другой стороны Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели", – подчеркнул советник главы МВД.
При этом, по словам Андрусива, ВСУ не имеют достаточного количества артиллерийских боеприпасов, которые пока нельзя пополнить, потому ситуация в направлении Славянска складывается непростая.
Отметим, что еще 6 июня Арестович прогнозировал, что "через неделю" Славянск может быть окружен.
Судя по карте боевых действий, в Северодонецке продолжаются бои, а войска РФ готовятся наступать на Славянск.
Как писала "Страна", 14 июня на Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах Татьяновки, Чеполя, Долины, Дубровного и Богородичного.
Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
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