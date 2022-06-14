Существует угроза оккупации Славянска российскими войсками. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив 24 каналу.

По его словам, россияне намерены наступать на Славянск от Изюма уже в ближайшее время.

"Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни. Вероятнее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт двигаться на окружение Славянска.

В то же время, другая группа захватчиков будет наступать от Лимана – то есть с другой стороны Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели", – подчеркнул советник главы МВД.

При этом, по словам Андрусива, ВСУ не имеют достаточного количества артиллерийских боеприпасов, которые пока нельзя пополнить, потому ситуация в направлении Славянска складывается непростая.

Отметим, что еще 6 июня Арестович прогнозировал, что "через неделю" Славянск может быть окружен.

Судя по карте боевых действий, в Северодонецке продолжаются бои, а войска РФ готовятся наступать на Славянск.

Как писала "Страна", 14 июня на Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах Татьяновки, Чеполя, Долины, Дубровного и Богородичного.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.