В находящейся под контролем российских оккупантов Балаклее Харьковской области раздают образцы заявлений на получение разовой помощи в 10 тысяч рублей. Об этом "Стране" сообщили местные жители.

Одновременно с этим заявлением необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать, кем работал (или был пенсионером) при украинской власти, размер зарплаты (пенсии) и какую работу человек может выполнять сейчас.

В Балаклее уже неделю нет электричества, воды и - в большей части города - связи.

Напомним, в Харьковской области из-за обстрелов за сутки ранены шесть человек, россияне пытаются наступать в районе Изюма.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.