Американский актер Кевин Спейси должен будет в четверг предстать перед судом в Великобритании, где его обвиняют в сексуальном насилии.

Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.

"Он должен будет предстать перед Вестминстерским магистратским судом в 10 часов утра (12:00 по Киеву - Ред.) в четверг, 16 июня. Обвинения были предъявлены после того, как Королевская прокурорская служба изучила доказательства, собранные в ходе расследования, проведенного полицией Лондона", - говорится в сообщении.

В конце мая британская прокуратура заявила, что Спейси предъявлены обвинения по четырем эпизодам совершения сексуального насилия в отношении трех мужчин.

В сообщении полиции также отдельно упомянут пятый эпизод - принуждение одного из трех мужчин к вступлению в сексуальную связь против его воли.

Инциденты, о которых идет речь, якобы имели место в 2005-м, 2008-м и 2013 году.

Спейси, который был художественным руководителем лондонского театра "Олд вик" с 2004 по 2015 год, отрицает свою вину.

Ранее в комментарии телепередаче "Доброе утро, Америка" он сказал, что добровольно явится в суд, чтобы защищать себя от выдвинутых обвинений и доказать свою невиновность.

62-летний Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар" - в 2017 году оказался в центре громкого скандала в США после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива "Олд вик". Из-за скандала актер остался без работы и фактически оказался в положении изгоя. Только в 2021 году он получил главную роль в фильме актрисы Ванессы Редгрейв L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который привлек Бога").