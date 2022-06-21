В Харькове и Харьковской области при обстрелах 21 июня 15 человек погибли, 16 были ранены.

Об этом сообщил в Телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, из 15 погибших пять были убиты в Харькове, шесть – в Чугуеве, трое – в Золочевской общине. При этом в Харькове погиб восьмилетний ребенок.

Ранее "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние обстрелы Харькова. По его мнению, у России нет сил, чтобы взять город.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.