Появились фото "Донбасс Арены" в дыму после обстрела Донецка
Сегодня, 21 июня, под обстрел попал парк вокруг стадиона "Донбасс Арена" в Донецке. Сам стадион цел. Донецкие паблики публикуют фото "Донбасс Арены" в дыму.
По данным некоторых телеграм-каналов, это горит летнее кафе у отеля "Виктория". Гостиница расположена недалеко от стадиона.
Также дым виден и с другой стороны стадиона.
Напомним, 20 июня в Донецке сообщили об интенсивных обстрелах двух районов города.
Также "Страна" публиковала видео, как над Донецком и Макеевкой летают самолеты-штурмовики.
Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.