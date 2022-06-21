Сегодня, 21 июня, под обстрел попал парк вокруг стадиона "Донбасс Арена" в Донецке. Сам стадион цел. Донецкие паблики публикуют фото "Донбасс Арены" в дыму.

По данным некоторых телеграм-каналов, это горит летнее кафе у отеля "Виктория". Гостиница расположена недалеко от стадиона.

Также дым виден и с другой стороны стадиона.

Напомним, 20 июня в Донецке сообщили об интенсивных обстрелах двух районов города.

Также "Страна" публиковала видео, как над Донецком и Макеевкой летают самолеты-штурмовики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.