Днем во вторник, 21 июня, над Донецком и Макеевкой заметили самолеты-штурмовики. В "ДНР" сообщают, что это российские воздушные судна "отрабатывают по позициям ВСУ" в районе Авдеевки.

Видео самолетов над Донецком появилось в местных Телеграм-каналах.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале написал, что над Донецком украинские самолёты "ведут воздушный бой".

Ранее мы сообщали, что в граничащей с Украиной Белгородской области РФ разбился российский штурмовик.

Также писали, что Украина получила от Запада штурмовики Су-25 в виде запчастей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.