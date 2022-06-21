Над Донецком и Макеевкой летают самолеты-штурмовики. Видео
Днем во вторник, 21 июня, над Донецком и Макеевкой заметили самолеты-штурмовики. В "ДНР" сообщают, что это российские воздушные судна "отрабатывают по позициям ВСУ" в районе Авдеевки.
Видео самолетов над Донецком появилось в местных Телеграм-каналах.
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале написал, что над Донецком украинские самолёты "ведут воздушный бой".
Ранее мы сообщали, что в граничащей с Украиной Белгородской области РФ разбился российский штурмовик.
Также писали, что Украина получила от Запада штурмовики Су-25 в виде запчастей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.