В результате сегодняшнего обстрела Чугуева Харьковской области погибли шесть мирных жителей, трое ранены. Такие предварительные данные сообщила "Суспильному" мэр города Галина Минаева.

Минаева отметила, что все погибшие были мирными жителями. Под обстрел попали несколько районов города.

Глава ОВА Синегубов подытожил, что всего за сегодня, 21 июня, в Харьковской области от рук российских оккупантов 15 человек погибли, еще 16 были ранены.

"В Харькове - 11 раненых, 5 человек погибли. В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, его мать - ранена. В Золочевской громаде 3 погибших", - отметил Синегубов.

Напомним, в последние дни российские войска наносили авиаудары по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам. Несмотря на усилившиеся обстрелы Харьковской области, в Харьков вернулась почти половина жителей.

Напомним, 6 июня войска РФ такжже обстреляли Харьков и Чугуев.

7 июня войска РФ обстреляли стадион "Металлист" и инфраструктуру в Харькове.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.