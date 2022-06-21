Россияне достроили переправу в Харьковской области и могут ею пользоваться для переправки техники и грузов, свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы".

Согласно опубликованным кадрам, переправа находится на реке Оскол близ Купянска-Узлового.

Сам Купянск-Узловой под контролем РФ с марта.

Переправа сооружена вблизи разрушенного ЖД-моста.

"Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует", - пишут Схемы.

Напомним, Sky News показал паромную переправу между Лисичанском и Северодонецком после взрыва мостов.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.