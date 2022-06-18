Британский Sky News показал, как бойцы из Лисичанска попадают в Северодонецк и обратно после того, как неделю назад был уничтожен последний мост, связывающий города.

Судя по сюжету, военные используют самодельную паромную переправу из каната, натянутого над рекой, и лодки, которая перемещается вдоль каната.

Сами военные называют такой способ сообщения "опасным".

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, форсирование рек вскоре станет одним из определяющих факторов в ходе войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.