Обстрелы Харькова значительно усилились. Об этом говорится в сводке по Харьковской области, опубликованной в Telegram-канале губернатора региона Олега Синегубова.

Кроме того, фиксируются удары РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также наносятся удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения.

Зафиксированы удары по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.

Также сегодня погибли 3 человека: 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в контролируемой войсками РФ Балаклее. В результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова 2 раненых.

Несмотря на это, люди продолжают возвращаться в Харьков. По предварительным данным, в городе уже проживает около 700 тысяч из 1,5 млн, живших до войны.

Постоянно фиксируются накопление и перемещение российских войск на границе с областью. В сводке говорится, что командование следит за ситуацией и готово к любым вариантам.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.