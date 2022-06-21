Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние обстрелы Харькова. По его мнению, у России нет сил, чтобы взять город.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Подоляка, с точки зрения военного искусства обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют совершенно никакого смысла.

"У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" – "Грады", "Ураганы", "Смерчи"... За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя", - написал Подоляк.

Он заверил, что "Харьков стоял, стоит и будет стоять".

Как писала "Страна", мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан принять самим решение о том, уезжать из Первой столицы или оставаться.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.