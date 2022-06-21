В Киевском районе Харькова россияне разбомбили образовательное учреждение, оно уничтожено на 40%.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

После обстрела горело транспортное предприятие в Салтовском районе, сообщил Синегубов.

Всего за сутки в области трое погибших и семеро раненых.

На Изюмщине ликвидируют возникший после обстрела пожар на газоперерабатывающем предприятии.

Ранее мы писали о том, как в дельфинарии Харькова под обстрелами живут дельфины и белуги, которые вибрации от взрывов чувствуют под водой.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.